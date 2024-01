Prima fotografie. Cel mai mic ”Mare” alb Este posibil ca un pui nou-nascut din specia de rechin marele alb, sa fi fost fotografiat pentru prima data, indica un studiu publicat marti, ceea ce ar putea ajuta la ameliorarea protectiei acestei specii vulnerabile, relateaza AFP. Pui de rechin alb au fost deja vazuti in salbaticie, dar aceasta este potential prima data cand au aparut imagini ale unui individ care s-ar fi nascut cu doar cateva ore in urma, potrivit expertilor. „Nimeni nu a reusit vreodata sa localizeze locul lor de nastere sau sa vada un nou-nascut viu”, a subliniat fotograful Carlos Gauna, care a surprins acest moment si a… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

