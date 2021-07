Stiri pe aceeasi tema

- Spania a revenit miercuri in zona de risc extrem de transmitere a COVID-19. Decizia a fost luata dupa cresterea alarmanta a numarului de cazuri, alimentata si de petrecerile tinerilor. Zona de risc extrem de transmitere a COVID-19 este stabilita de guvernul de la Madrid la pragul de 250 de cazuri la…

- Spania a depasit incidenta de 250 de cazuri si revine la faza de risc extrem, dupa ce, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate in tara peste 17.300 de contaminari cu SARS-CoV-2, potrivit rtve.es. Incidenta acumulata pe 14 zile in Spania a urcat cu 26,81 de puncte pana la 252,16 la 100.000…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, joi, 87 de cazuri noi de COVID-19 si 5 decese inregistrate in ultimele 24 de ore, carora li se adauga alte 82 de anul trecut sau de la inceputul acestui an. Pana astazi, 17 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.070 de cazuri de persoane infectate…

- Romanii pot intra in Spania in baza adeverintei de vaccinare, incepand cu 7 iunie. Doar cei care ajung cu avionul pot beneficia insa de aceasta procedura. Noutatea a fost anuntata pe pagina de Facebook de Ambasada Romaniei la Madrid, care prezinta noile conditii de calatorie in Spania pentru romani.…

- Ministrul Sanatații a anunțat, joi, rezultatele verificarilor privind raportarea deceselor COVID-19. Potrivit Ioanei Mihaila, au fost detectate diferente de pana la 500 de cazuri intre raportarile facute de un spital pe diferite platforme, din cauza modului de raportare al spitalelor, a unor confuzii…

- Nu a existat ”niciun semn” de contagiere. Este rezultatul unui concert-test desfasurat pe 27 martie in Barcelona, Spania, la care au participat 5.000 de spectatori purtand masti, insa fara sa pastreze distanta. La doua saptamani dupa un concert sustinut de trupa Love of Lesbian, toti participantii au…