Prințesa Amalia, moștenitoarea tronului Țărilor de Jos, nevoită să fugă în Spania în urma amenințărilor Prințesa Moștenitoare a tronului Țarilor de Jos, Amalia, a fost nevoita sa plece in Spania din cauza unor amenințari grave la adresa sa din motive de securitate. Potrivit presei olandeze, prințesa a optat sa studieze la Madrid pentru cel puțin un an, invocand un mediu mai sigur și o mai mare libertate de mișcare

Sursa articol: sursazilei.ro

- Printesa mostenitoare olandeza Amalia a trait in Spania pentru a scapa de amenintari la adresa securitatii sale, dezvaluie presa locala, in timp ce se pregatea sa-si faca debutul oficial in cadrul unei vizite de stat, miercuri, in Olanda, relateaza AFP, citata de News.ro.Potrivit NOS, care citeaza surse…

- Printesa mostenitoare a Olandei, Amalia, a trait in Spania pentru a scapa de amenintari la adresa securitatii sale, dezvaluie presa olandeza. Potrivit NOS, care citeaza surse regale, tanara in varsta de 20 de ani a trait si studiat la Madrid timp de peste un an.

