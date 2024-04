Stiri pe aceeasi tema

- Printesa mostenitoare olandeza Amalia a trait in Spania pentru a scapa de amenintari la adresa securitatii sale, dezvaluie presa locala, in timp ce se pregatea sa-si faca debutul oficial in cadrul unei vizite de stat, miercuri, in Olanda, relateaza AFP, conform news.ro.

- Președintele Klaus Iohannis susține ca abordarea sa și cea a lui Mark Rutte privind viitorul NATO sunt „ușor diferite”. Președintele Klaus Iohannis, intrat oficial in competiție, alaturi de premierul Olandei, Mark Rutte, pentru funcția de secretar general al NATO, spune ca „decalogul” sau privind viziunea…

- Romania notified allies on Thursday that President Klaus Iohannis was considering challenging frontrunner Mark Rutte for the NATO top job, according to Politico. Iohannis’ last-minute move comes as the biggest powers in the 31-strong alliance already declared support for Rutte over the last 24 hours,…

- Britain is ready to back Mark Rutte as the next leader of NATO, a UK official said Thursday, hours after Politico reported US President Joe Biden’s support for the outgoing Dutch premier. “The UK strongly backs Dutch PM Mark Rutte to succeed Jens Stoltenberg as NATO secretary-general,” a UK official…