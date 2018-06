Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvern socialist spaniol a promis vineri ca va restabili asistenta medicala gratuita pentru migrantii fara acte in regula, un drept eliminat de fostul guvern conservator ca masura de reducere a cheltuielilor bugetare, informeaza agentia Reuters. Aceasta decizie este a doua initiativa prietenoasa…

- Poemele scrise de Aura Christi ne vorbesc despre un peisaj dezolat si dezolant, dar viu in felul sau. Unul dintre titluri pare sa rezume just aceasta clima poetica ambivalenta: "Din infern, cu dragoste", spune profesorul Hector Briosos, de la Universitatea Alcala de Henares (Madrid). Volumul Aurei Christi,…

- Socialistul spaniol Pedro Sanchez a depus juramantul sambata pentru functia de sef al guvernului, dupa indepartarea de la putere a conservatorului Mariano Rajoy in urma unei motiuni de cenzura depuse de socialisti, relateaza AFP. Conform unor imagini transmise in direct de posturi de televiziune, Sanchez,…

- Pedro Sanchez, nascut la Madrid, in 1972, a castigat motiunea de cenzura cu 180 de voturi pentru, 169 impotriva si o abtinere impotriva conservatorului Mariano Rajoy, la guvernare din decembrie 2011, dar afectat de un scandal de coruptie in interiorul partidului sau, si devine al saptelea sef al guvernului…

- Simona Halep – Kristyna Pliskova, in optimile de finala ale turneului de la Madrid. Cehoaica a eliminat doua romance in calificari. Simona Halep (1) – Kristyna Pliskova 0-0 / LIVE In drumul spre sferturile de finala, in calea Simonei Halep apare cehoaica Kristyna Pliskova, care a trecut, azi, de Sara…

- O parte a alesilor separatisti catalani au indemnat miercuri Parlamentul regional sa-l investeasca pe Carles Puigdemont presedinte, in pofida incarcerarii sale in Germania, unde asteapta ca justitia sa se pronunte asupra extradarii sale catre Spania, relateaza AFP. ”In aceste vremuri de urgenta democratica…

- Spania a invins Argentina, 6-1, intr-un amical disputat la Madrid. Accidentat, Leo Messi a rezistat pana in minutul 80 in tribuna, nemaisuportand sa vada "dansul spaniol, la care colegii sai au fost complici la autoflagelarea prin pura atingere și goluri", cum a acuzat Ole. Nu Messi are revolverul…

- Fugarul tocmai parasise Finlanda, pentru a reveni in Belgia Fostul lider catalan, Carles Puigdemont, a fost retinut duminica in Germania, dupa ce autoritatile din Spania au emis mandat international de arestare. Avocatul acestuia, Jaume Alonso Cuevilla, a fost cel care a anuntat ca Puigdemont a fost…