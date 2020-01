Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal spaniol l-a suspendat joi din orice functie publica pentru o perioada de 18 luni pe presedintele regiunii Catalonia, separatistul Quim Torra, pentru refuzul de a pune in executare un ordin al autoritatii electorale, transmit AFP si Reuters, citand un comunicat al justitiei. …

- Un tribunal din Bruxelles a decis luni sa amane pentru luna februarie cazurile fostului lider catalan Carles Puigdemont si ale altor doi politicieni pro-independenta, acuzati in Spania de rebeliune in legatura cu referendumul din 2017 din Catalonia, relateaza Belga News si dpa. Principal actor al tentativei…

- A inceput in Spania procesul in care președintele Cataloniei ar putea sa primeasca interdicția de a mai exercita funcția. Statutul regiunii Catalonia este unul care a provocat manifestații uriașe in Spania și a dus la condamnarea la inchisoare a mai multor lider pro-separatiști. Parchetul cere ca…

- Clara Ponsati, o fosta responsabila din Catalonia cautata de statul spaniol pentru rolul jucat in referendumul de autodeterminare din 2017, s-a predat joi justitiei britanice si urmeaza sa fie adusa in fata unui tribunal din Edinburgh (Scotia).

- Seful guvernului provincial catalan, Quim Torra, a indemnat marti Madridul sa inceapa negocieri fara conditii cu privire la autodeterminarea Cataloniei, angajandu-se ca va sustine permanent acest "drept", relateaza Reuters, potrivit AGERPRES."Nimeni nu-i va interzice acestei tari sa continue…

- Dupa ciocniri violente care au facut vineri peste 180 de raniti, tensiunea a scazut semnificativ sambata in Catalonia in cea de-a sasea zi de mobilizare impotriva condamnarii unor lideri separatisti pentru rolul lor in tentativa de secesiune din 2017, comenteaza AFP. In acest context, liderul separatist…

- Adresandu-se parlamentului regional de la Barcelona, Torra a aratat ca doreste finalizarea pana primavara viitoare a unei propuneri privind o "republica a Cataloniei". El precizase deja ca va fi necesar un nou vot privind autodeterminarea, scrie Agerpres. Mandatul legislativului catalan se…

- Presedintele separatist al regiunii spaniole Catalonia, Quim Torra, a cerut joi "incetarea imediata" a violentelor la Barcelona, unde sute de manifestanti au incendiat masini si infruntat politistii mai multe ore, transmite AFP. "Nu putem permite incidentele pe care le vedem pe strada.…