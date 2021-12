Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii care cerceteaza cazul șpagilor de la RAR Brașov spun ca in jur de 500 de mașini au trecut Inspecția Tehnica Periodica, intr-un interval de 6 luni, deși multe dintre acestea nu ar fi indeplinit condițiile tehnice. 8 persoane, dintre angajați ai Registrului Auto Roman, au fost reținute sub…

- Mai multi angajati ai Registrului Auto Roman (RAR) Brasov sunt suspectati ca au primit, in perioada iulie-decembrie, prin intermediari, sume de bani pentru a permite trecerea inspectiei tehnice a unor autoturisme care nu indeplineau conditiile. Astfel, aproximativ 500 de autoturisme au obtinut avizul…

- Dosarul penal a fost inițiat ca urmare a sesizarilor din oficiu ale Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Brașov, din cercetarile efectuate pana in prezent reținandu-se faptul ca, angajați din cadrul Reprezentanței Brasov a Registrului Auto Roman, prin intermediari, primeau…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov efectueaza cercetari intr-o dosar penal privind savarșirea unor infracțiuni de dare și de luare de mita a unor funcționari RAR. Dosarul vizeaza certificarea incadrarii vehiculelor rutiere, inmatriculate, in normele tehnice privind siguranta circulatiei…

- Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Maramureș au identificat un depozit clandestin cu țigari de contrabanda in municipiul Baia Mare. „Astfel, in cadrul cercetarilor privind savarșirea infracțiunii prev. de art. 270, alin.…

- Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “furt calificat” și “evadarea”. Din primele cercetari efectuate in cauza, polițiștii au stabilit faptul ca la data de 07 noiembrie 2021, in jurul orei 11.00,…

- A fost scandal intr-o intersectie din Sectorul 1 al Capitalei. Doua mașini au fost blocate in trafic de catre cinci barbați. Agresorii au distrus parbrizele mașinii și i-au batut pe șoferi. Aceștia au fost reținuți de poliție. Politia Capitalei a anuntat ca, vineri, politisti din cadrul Directiei Generale…

- Un barbat in varsta de 42 de ani din Iași a fost retinut de Poliție. Acesta este acuzat ca a falsificat mai multe buletine de analize COVID. Buletinele erau puse la dispozitia unor persoane care intenționau sa calatoreasca in Marea Britanie. Politistii ieseni au facut doua perchezitii domiciliare in…