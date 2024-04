Percheziții domiciliare într-un dosar de furt calificat! Prejudiciu de 10.000 de lei! Au furat hamurile la cai! La data de 5 aprilie a.c, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Huedin au efectuat 8 percheziții la locuințele unor barbați din comuna Dragu, județul Salaj, banuiți de sustragerea a 6 hamuri de cabaline dintr-o gospodarie situata in comuna Ciucea. Cercetarile au fost demarate la data de 4 aprilie a.c, cand a fost sesizata comiterea infracțiunii. Activitațile investigative și perchezițiile polițiștilor au condus la recuperarea bunurilor sustrase și astfel al prejudiciului evaluat la aproximativ 10.000 de lei. Activitațile au fost sprijinite de luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

