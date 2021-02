Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a declarat sambata ca intenționeaza sa se vaccineze anti-COVID-19 saptamana viitoare și a indemnat ca toata lumea sa fie imunizata, pentru a-și proteja nu numai viața lor, ci și pe a tuturor celorlalți, relateaza Reuters. „Cred ca dinpunct de vedere etic toata lumea ar trebui sa se vaccineze”,…

- Imaginea inceputului de an in sportul romanesc este oferita de sucevenii Ciprian Tudosa și Marius Cozmiuc, campioni europeni in exercițiu la canotaj, in proba de dublu rame. Fotografia postata de Ciprian pe Facebook, cu palmele lor sfașiate și insangerate dupa un antrenament de 25 de kilometri pe ...

- Noul coronavirus a paralizat economiile, a devastat comunitati intregi si a pus in carantina aproape patru miliarde de oameni, izolati acasa in 2020, douasprezece luni care au schimbat lumea ca niciun alt an, de o generatie cel putin, dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, relateaza AFP. Citește…

- Gmail, Google si Youtube, unele dintre cele mai folosite site-uri si aplicatii din intreaga lume, au inceput sa aiba probleme de functionare inca de luni dimineata, relateaza Mirror. Deocamdata, reprezentantii Google nu au reactionat privind existenta problemelor. Referitor la problemele…

- Alina Eremia e una dintre cele mai ascultate cantarețe din Romania, iar asta se vede atat in top-uri, cat și pe YouTube acolo unde clipurile sale strang milioane de vizualizari. Exista și un alt motiv pentru care artista are motive sa fie fericita.Alina Eremia este una dintre cele mai urmarite artiste…

- Ziarul Unirea IPEC Alba Iulia a ajuns la afaceri de aproape 27 de milioane de euro: Peste 50 de milioane de piese fabricate anual si livrate in toata lumea Intreprinderea IPEC SA Alba Iulia, detinuta de famila Covaciu, fabricantul a peste 1% din producția modiala de vesela, a raportat pentru 2019 o…

- Numarul de cazuri de infectare cu coronavirus a ajuns la 50 de milioane la nivel global, arata o analiza Reuters. Cel de-al doilea val al pandemiei s-a produs in ultimele 30 de zile și reprezinta un sfert din totalul imbolnavirilor in lumea intreaga, transmite digi24.ro.

