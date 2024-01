Soțiile rușilor trimiși la război în Ucraina au protestat la Kremlin Sotiile rusilor mobilizati pentru a lupta in Ucraina au depus simbolic, sambata, flori la flacara eterna de la mormantul soldatului necunoscut sub zidurile Kremlinului, in semn de protest, pentru a cere intoarcerea sotilor lor de pe front, relateaza AFP. Furia a crescut in ultimele luni in randul rudelor rezervistilor mobilizati la ordinul lui Vladimir Putin in septembrie 2022, o chestiune sensibila pentru autoritati. Acestea s-au abtinut pana acum sa reprime aceasta revolta incipienta. Sambata, in ciuda frigului, aproximativ cincisprezece femei au depus flori rosii la acest simbol important din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

