Jurnaliști arestați la Moscova, la protestul soțiilor soldaților aflați pe front în Ucraina Cel puțin 20 de jurnaliști, dintre care numeroși din presa straina, au fost arestați de poliția rusa, sambata, la Moscova, la un miting al soțiilor soldaților care lupta in Ucraina, transmit agențiile de presa internaționale. Soțiile cer intoarcerea acasa a soldaților mobilizați de Putin. Un cameraman al AFP, reținut in timpul acestei manifestații, a declarat ca aproximativ 20 – 25 de jurnaliști se aflau cu el intr-o duba care i-a dus la un comisariat. Printre cei interpelați la secția de poliția se aflau numeroși jurnaliști din presa internaționala: agenția americana AP, media olandeza NOS, revista… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Politia rusa a retinut cel putin douazeci de jurnalisti sambata, in timpul unui miting in Piata Rosie organizat de sotiile soldatilor care lupta in Ucraina si care cer intoarcerea sotilor lor de pe front, scrie AFP.Un cameraman AFP care a fost retinut in timpul manifestatiei a declarat ca aproximativ…

- Sotiile rusilor mobilizati pentru a lupta in Ucraina au depus simbolic, sambata, flori la flacara eterna de la mormantul soldatului necunoscut sub zidurile Kremlinului, in semn de protest, pentru a cere intoarcerea sotilor lor de pe front, relateaza AFP. Furia a crescut in ultimele luni in randul rudelor…

