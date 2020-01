Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului, in doar 11 zile, 15 oameni si-au pierdut viata din cauza incendiilor. Printre acestia sunt si doi copii. Cel mai recent caz a avut loc in satul Saratenii Vechi, Telenesti.

- Atac socant intr-un spital din Romania! Directorul de ingrijiri medicale de la spitalul de Urgenta Piatra Neamt, o femeie de 50 de ani, a fost injunghiata mortal. Atacatorul este chiar sotul ei. Barbatul a urmarit-o si a actionat cand asistenta-sefa a ramas singura in cabinet. O ora s-au chinuit colegii…

- Dupa ce a trecut printr-un divorț dureros, o femeie și-a reconstruit viața, cu ajutorul celor noua amanți. Acum, este mai fericita ca niciodata, traiește in lux. Totul fiind sponsorizat de barbații care se bat sa-i satisfaca toate dorințele.

- Cele trei persoane implicate in crimei petrecute in seara de 30 decembrie 2019 au fost arestate preventiv pentru 30 de zile. Ele au recunoscut o parte din acuzatii, dar femeia care a comandat asasinatul spune ca a vrut doar ca sotul ei „sa primeasca o lectie”.

- Peste 150 de pachete de Craciun ajung in aceasta perioada la copii si batrani din satele Doljului, la initiativa Fundatiei Gazeta de Sud, cu sprijinul Top Gel, Ruris si Exflor Craiova. Intr-una din zile, ajungem pe ulite inguste din Teasc, Ghindeni si Apele Vii. Din case darapanate, unde ai crede ca…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf s-au casatorit in urma cu doi ani și formeaza in prezent unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. In urma unor speculații, cum ca cei doi ar fi la un pas de divorț, soțul vedetei a lamurit situația și a facut primele declarații. Oana și Alex sunt la fel de fericiți…

- Doina Belu, Nașa lui Cornel Galeș a confirmat decesul și a oferit informații de ultima ora. Accidentul de mașina s-a produs in Spania, iar Galeș ar fi murit dupa ce o alta mașina a intrat in autovehiculul pe care-l conducea. Veste trista despre Cornel Gales! Barbatul a murit in accident de…