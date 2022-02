Stiri pe aceeasi tema

- Sotia liderului nord-coreean Kim Jong Un, Ri Sol Ju, a aparut miercuri in media de stat pentru prima data in ultimele cinci luni, in conditiile in care familia conducatorului de la Phenian a stat departe de ochii publicului in timpul pandemiei, relateaza Reuters, citata de Agerpres.

- Coreea de Nord a testat saptamana aceasta o racheta de croaziera cu raza lunga de acțiune modernizata și un focos de racheta tactica ghidata, a anunțat vineri agenția de presa a regimului de la Phenian, KCNA, adaugand ca liderul Kim Jong Un a vizitat o fabrica de muniții care produce un „sistem de armament…

- Autoritatea de reglementare a aviației din SUA (FAA) a declarat marți ca a suspendat pentru scurt timp activitațile mai multor aeroporturi de pe coasta de vest a Statelor Unite cu o zi înainte dupa lansarea noii rachete de catre Coreea de Nord, scrie AFP.„Ca masura de precauție, FAA…

- Soțul liderei opoziției din Belarus, Serghei Tihanovski, a fost condamnat marți la 18 ani de inchisoare pentru incitare la ura sociala și tulburari in masa. Serghei Tihanovski, vlogger, a primit o condamnare la inchisoare de 18 ani pentru tulburari in masa și incitare la ura sociala. Procesul a fost…

- Kim Jong Un a aparut din nou in public, de aceasta data la o reuniune a instructorilor militari, in capitala Phenian. Potrivit presei locale, liderul nord-coreean a cerut imperativ ca militarii nord-coreeni sa fie absolut loiali Partidului Muncitoresc. Kim Jong Un a vorbit in fața unei sali pline de…

- Trupele mecanizate din Coreea de Nord au organizat sambata o competiție de artilerie, potrivit presei de stat. Este pentru prima data in acest an cand un astfel de exercițiu a fost mediatizat fara prezența liderului Kim Jong Un, informeaza nknews.org , citat de Digi 24 . Exercițiul a avut ca scop intensificarea…