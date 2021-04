Cristina, soția lui Florin Dumitrescu, i-a luat apararea Ginei Pistol in fața haterilor, dupa ce iubita lui Smiley a nascut. Partenera juratului de la Chefi la cuțite a facut o postare emoționanta pe rețelele de socializare prin care le-a cerut oamenilor sa nu le mai judece pe proaspetele mamici atunci cand spun ca sunt obosite, deoarece nu știe nimeni prin ce trec ele. Totodata, mama copiilor faimosului bucatar a povestit public prin ce clipe grele a trecut in perioada in care a fost insarcinata cu fiicele lor, Ava și Mia.