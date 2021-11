Șoșoacă a provocat un nou scandal la Senat, au fost chemați polițiștii să intervină O senatoare a cerut luni poliției sa intervina și sa o scoata pe Diana Șoșoaca din plenul Senatului, pe motiv ca refuza sa poarte masca. Sesizarea a fost facuta la 112 de catre Nicoleta Pauliuc (PNL). „Doamna președinte, exista o sesizare la 112, ofițerii de poliție sunt la ușa Parlamentului, rugamintea mea este catre chestorul de ședința din doua, una: ori doamna senator (Șoșoaca, n.r.) merge și prezinta documentele celor de la poliție ori va rog sa permiteți accesul poliției in sala”, a anunțat Pauliuc, in plenul Senatului. „Nu va e rușine?”, a vociferat din sala Șoșoaca, moment in care președintele… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

