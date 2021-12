Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea independenta Diana Sosoaca a ajuns in atentia presei din Italia, dupa ce s-a prezentat in plenul Parlamentului, pe 6 decembrie, cu o botnita pe fata. Intr-un articol publicat de Cotidianul Periodico Italiano, senatoarea este descrisa drept „politician de extrema dreapta” cu un discurs agresiv…

- Miercuri are loc o ședința CNSU in care ar urma sa se discute despre relaxarea restricțiilor in perioada sarbatorilor de iarna. Potrivit unor surse citate de news.ro, de Revelion petrecerile ar putea fi permise. De asemenea, magazinele vor ramane deschise pana la ora 23.00, fata de 21.00 cum este in…

- Banel Nicolița (36 de ani) a reacționat, dupa ce in presa au aparut informații ca a plecat din Romania din cauza problemelor financiare, avand datorii la camatari. Fostul mijlocaș confirma ca este plecat din țara, dar neaga orice presupusa problema financiara, spunand și ca nu are nevoie de ajutorul…

- Klaus Iohannis este prezent in aceste zile la Consiliul European. Iohannis nu a ratat ocazia sa atace indirect USR. El susține ca multe reforme nu au fost facute pana in acest moment. Totodata, presedintele a vorbit despre sansele unui guvern minoritar PNL-UDMR, care sa aiba sprijinul PSD in Parlament.…

- Patriarhul Daniel a transmis, sambata, un mesaj de compasiune victimelor incendiului de la secța ATI a Spitalului de Boli Infecțioase Constanța. „Am aflat cu multa durere despre noua tragedie survenita intr-unul dintre spitalele din Romania, tragedie provocata de incendiul din sectia de Anestezie si…

- Premierul Florin Cițu a reacționat dupa ce senatoarea Diana Șoșoaca a provocat un scandal imens la un centru de vaccinare din Iași, in urma careia a fost deschis un dosar penal in rem. Cițu spune ca orice acțiune impotriva campaniei de vaccinare trebuie sancționata cu fermitate. „Aici sunt foarte ferm…