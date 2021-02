Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei a declarat, vineri seara, ca formularul de consimtamant nu este necesar luni, odata cu redeschiderea scolilor. In plus, acesta a precizat ca nu Ministerul Educatiei a solicitat acest document, ci Ministerul Sanatații, adaugand ca inca nu „s-a gasit” baza legala pentru a cere completarea…

- Ministerul Sanatații a publicat formularul prin care parinții elevilor care se intorc luni la școala iși dau acordul pentru testarea rapida cu teste antigen a acestora. Ministerul recomanda ca documentul sa fie dus din prima zi. „In cazul elevilor care prezinta in timpul orelor de curs simptome specifice…

- Potrivit MS, in cazul elevilor care prezinta la școala simptome specifice COVID-19 se recomanda testarea cu teste antigen rapide in cabinetele medicale școlare, atunci cand acest lucru este posibil.Testarea este esențiala pentru deschiderea in siguranta a scolilor, pentru sanatatea copiilor și profesorilor…

- Ministerul Sanatații a publicat, vineri seara, formularul prin care parintii isi vor exprima consimtamantul ca elevii sa fie testati cu teste rapide antigen impotriva coronavirsului in scoli. "Recomandam parinților sa aduca din prima zi de școala formularul de consimțamant tiparit și semnat, pentru…

- Peste 2,4 milioane de elevi se vor intoarce pe bancile scolilor, iar cei care vor refuza sa poarte masca de protectie, nu vor fi primiti in colectivitate, a declarat, marti seara, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. In cazul in care vreun profesor va refuza masca de protectie, acesta va suporta…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, a declarat ca parinții vor primi in continuare indemnizația de 75% din salariu de la Guvern in cazul in care cursurile elevilor se vor desfașura online, inclusiv in cazul copiilor bolnavi care stau acasa. “Daca vor exista in continuare cursuri in format online și vor…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca nu poate asigura testarea elevilor ce prezinta simptome COVID-19, pentru ca ministerul pe care il conduce nu dispune de suficienți medici pentru toate unitațile de invațamant din Romania. Sorin Cimpeanu spune ca sprijina proiectul propus de Ministerul…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a declarat luni ca testarea de Covid a elevilor ține de Ministerul Sanatații. „Forța” celor din educație este slaba intrucat exista doar 113 medici școlari la 17.000 de școli. „Testarea elevilor este un proiect ce ține de Ministerul Sanatații pe care noi, cei din…