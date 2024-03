Stiri pe aceeasi tema

- Legea prin care se introduce un nou impozit, aplicabil celor ce dețin case sau mașini scumpe, stabilește și ca, pentru a se putea aplica, Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) trebuie sa vina cu modelul și conținutul declarației privind taxa pe lux. De aceea, Fiscul a pus in dezbatere publica,…

- Romania a inregistrat un deficit bugetar de 5,68% din PIB in 2023, respectiv 89,9 miliarde lei, conform datelor Ministerului Finanțelor. Asta in condițiile in care ținta de deficit la realizarea bugetului era de 4,4%. Fața de ținta inițiala de 4,4%, Guvernul a discutat insa in vara trecuta cu Comisia…

- Incepand cu anul 2024, pe o perioada de 5 ani, statul impune o taxa suplimentara pe mașinile și imobilele scumpe, proprietarii fiind nevoiți sa completeze și depuna o declarație la ANAF.Casele și mașinile scumpe sunt impozitate suplimentar. Taxa este in valoare de 0,3% din suma care depașește 2,5…

- Taxa este in valoare de 0,3% din suma care depașește 2,5 milioane de lei, in cazul proprietaților imobiliare, adica aproximativ 500.000 de euro, și 375 de mii de lei, adica 75.000 de euro pentru mașini.Legea 296/2023, aparuta pe final de octombrie, introduce in Codul fiscal un nou titlu, prin care se…

- De la 1 ianuarie 2024, statul a impus o noua taxa, cunoscuta ca ”taxa pe lux”, care se va plati pentru locuințe și mașini scumpe. Este in valoare de 0,3% din suma care depașește 2,5 milioane de lei, in cazul proprietaților imobiliare, adica aproximativ 500.000 de euro, și 375 de mii de lei, adica 75.000…

- Statul pare sa se concentreze pe strans bani și pune tunurile pe romanii avuți. Astfel, daca ai in conturi sau la saltea bani pe care nu-i poți justifica, statul te-ar putea impozita cu 70%. Impozitate vor fi și mașinile și casele scumpe. Guvernul a pus ochii pe cei care nu pot sa-și justifice banii…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din chirii din imobile aflate in proprietate personala nu vor mai avea optiunea de a raporta aceste venituri in categoria celor din activitati independente in sistem real astfel ca, indiferent de numarul contractelor de inchiriere, acesti contribuabili nu isi…

- Guvernul a gasit bani și pentru aleșii locali. Salariile primarilor, viceprimarilor, șefilor de CJ și vicepreședinților de CJ vor crește cu 5% in 2024, un an electoral cu patru randuri de alegeri. Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificarile si completarile…