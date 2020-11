Stiri pe aceeasi tema

- Sore și Tudor Ionescu iși sarbatoresc ziua de naștere lansand o prima piesa impreuna. Deși nascuta in 1989, dupa perioada de glorie a genului disco in muzica internaționala, Sore are amintiri marcante și legaturi stranse cu acest curent muzical. „Mama asculta foarte multa muzica up-tempo, facea mixtape-uri…

- Parah Dice revine in industria muzicala cu o piesa care-i reprezinta perfect stilul care l-a conturat ca artist. Producatorul colaboreaza pentru noua piesa, ”Less Human”, cu Bastien, artistul roman care a fost numit de mai multe publicații din lume ca fiind “complex și extrem de tanar” și care a strans…

- Știți cum se spune.. „‘Ține prietenii aproape, iar dușmanii și mai aproape”. Pe principiul asta par sa se ghideze și Cardi B și Nicki Minaj. Știm deja ca cele doua nu-s deloc cele mai bune prietene, avand un trecut cel puțin.. „contondent”. Fanii speculeaza faptul ca cele doua sunt acum in relații ceva…

- Cea mai noua piesa de la Otherside și Killa Fonic, „Fața Blue” se aude in premiera pe Virgin Radio Romania, de la ora 19:00. Liza Sabau și Gabriel Fereșteanu te așteapta sa asculți cea mai #fresh piesa de la ce doi, care va fi cu siguranța un hit. De la 00:00 o poți asculta pe... View Article

- Giulia Anghelescu (35 de ani) și Vlad Huidu formeaza un cuplu de aproximativ 15 ani și sunt parinții a doi copii, un fiu și o fiica, Mikael și Antonia. Giulia Anghelescu nu-și va duce copiii la școala. „Ne-am gandit sa alegem ce ar fi cel mai bine pentru starea lor emoționala” Recent, perechea a dezvaluit…

- Piesa asta te face sa crezi ca vara continua, mai precise acele seri de vara in care ești fresh și mergi sa te vezi cu prietenii. La prima ascultare mi-a schimbat tot mood-ul și m-a facut sa fiu mai confident, mi-a dat acel vibe de Hollywood movies in care urmeaza sa se intample ceva cool... View Article

- AMI și Florian Rus revin cu o noua colaborare pentru piesa ”Regrete”, o piesa optimista in ciuda titlului, o invitație la o viața traita intens, fara limite, cu distracție și experiențe memorabile. Piesa a fost compusa de Florian Rus, Bogdan Todor și Alex Ghinea, text Florian Rus, Bogdan Todor și producție:…

- BENGA aduce un ritm amețitor și un sound care nu da voie nimanui sa stea jos. Piesa face parte din cel de-al doilea sezon Double Challenge, fiind rezultatul primului episod. Inca șase episoade vor urma, cu șase artiști surpriza, invitați de RENGLE. Double Challenge aduce impreuna artiști și creatori…