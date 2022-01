Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 30 de ani, 15 WTA, o va intalni pe sportiva brazilianca Beatriz Haddad Maia, 25 de ani, 83 WTA, in turul II la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Meciul dintre cele doua va juca joi, organizatorii urmand sa anunțe ora de start, informeaza Gazeta Sporturilor.Simona Halep…

- Vin vești bune pentru fanii „sportului alb” despre trei dintre cele mai cunoscute jucatoare de tenis din Romania, prezente pe tabloul de simplu la Australian Open. Atat Simona Halep, cat și Sorana Cirstea și Irina Begu au obținut calificarea in uturul doi al turneului de Grand Slam. Fostul lider al…

- Simona Halep, cap de serie numarul 14, s-a calificat runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o pe poloneza Magdalena Frech cu 6-4, 6-3, marti, la Melbourne. Alte patru romance au trecut de primul tur la Melbourne alaturi de ea - Sorana Cirstea, Irina…

- Sorana Cirstea a obținut marți o victorie mare in primul tur la Australian Open dupa ce a invins-o pe favorita numarul 20, Petra Kvitova, cu scorul de 6-2, 6-2, la capatul unui meci care a durat o ora și 11 minute de joc. Aceasta este cea de-a 4-a victorie a romancei in fața finalistei din 2019, Petra…