- Fostul presedinte al PSD Liviu Dragnea a fost sanctionat miercuri de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu avertisment contraventional, in urma unor afirmatii la adresa protestatarilor antiguvernamentali. Potrivit CNCD, Liviu Dragnea a afirmat: "unelte jalnice ale acestor securisti",…

- Femeile la ovulatie si gravidele in primul trimestru ar putea avea probleme cu accesul in cladiri dupa 15 mai, daca limita temperaturii pentru accesul in anumite incinte va fi de 37 grade Celsius - avertizeaza medicii.

- Cunoscut pentru modul sau nonconformist de comunicare a deciziilor importante legate de Tesla, Elon Musk a facut din nou valuri in Statele Unite dupa ce a anunțat ieri, intr-un tweet, ca va muta sediul companiei din California din cauza faptului ca autoritațile nu permit redeschiderea producției la…

- Circa 100 de milioane de oameni care traiesc in orase din intreaga lume vor deveni probabil victime ale saraciei din cauza masurilor anticoronavirus, au avertizat experti in urbanizare, care fac apel la identificarea comunitatilor vulnerabile si investitii in cartierele

- O echipa alcatuita in principal din medici a fost trimisa in Coreea de Nord pentru a-i furniza „consiliere” lui Kim Jong-un , potrivit Reuters, care citeaza trei surse anonime. Insa e neclar daca aceasta are legatura cu zvonurile despre starea de sanatate a liderului de la Phenian. Media americane și…

- SUA inregistreaza 44.845 de morți din cauza coronavirusului de la inceputul pandemiei. Citește și: Coronavirus in SUA. Protestele fata de masura de carantina pot duce la inmultirea cazurilor de COVID-19. Avertismentul specialistilor De asemenea, marți a depașit pragul de 800.000 de…

- Jurnalistul Alex Dima ii critica dur pe politicienii care au condus Romania, de-a lungul timpului, pentru faptul ca au distrus sistemul de sanatate si ca, in loc sa faca rost de echipamente pentru spitale, in plina pandemie de coronavirus, „se joaca de-a guvernarea“.

- Aproape 4.000 de persoane și-au pierdut viețile la nivel mondial din cauza noului tip de coronavirus, iar alte peste 100.000 de au fost confirmate cu COVID-19. Un expert, insa, avertizeaza ca numarul deceselor ar putea ajunge la milioane.