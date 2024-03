Stiri pe aceeasi tema

- Cați angajați in IT are Romania. Ocupam locul doi in Europa la numarul de specialiști Cați angajați in IT are Romania: Țara noastra se afla pe locul al doilea in Europa ca numar de specialisti IT, 4 din 10 angajati fiind femei, sustin reprezentantii unei platforme specializate in recrutare. „Numarul…

- Un loc ce s-a inalțat și ramane la fel inca din secolul al XIII-lea atrage atenția tuturor turiștilor. Nicaieri pe continentul european nu mai gasești așa ceva. Este unul dintre cele mai frumoase și autentice spații. Prin ce se face atat de remarcat, poți afla in continuare. A fost inclus in Patrimoniul…

- Un anticiclon care a provocat mari probleme in Europa va patrunde și in Romania, in acest weekend. Pe timpul nopții și diminețile vor fi geroase, dar... The post Un anticiclon va lovi Romania. Cat or scadea temperaturile in vestul țarii appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, sambata, ca Romania va asigura tranzitul ucrainean de cereale, insa vor fi luate masuri ca acestea sa nu ramana pe teritoriul tarii noastre. „Nu va fie frica de extremisti. Nu incercati sa aveti discursul lor, pentru ca este un discurs fals, poate prinde la un…

- „Prodanca. Punct si de la capat” revine la Antena Stars cu cel de-al optulea sezon, care va avea premiera sambata, 3 februarie, de la ora 20.00. Producția continua saga familiei, de data aceasta cu un singur personaj principal, Anamaria Prodan. Copiii si prietenii apropiati ii vor fi alaturi acesteia…

- Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc anunta introducerea problematicii copiilor nerecuperabili internati in caminele spital din Romania anilor 39;80 in Raportul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei APCE , Child abuse in institutions in Europe.Potrivit…

- Cluj-Napoca este pe locul 10 in topul oraselor din Europa cu cea mai buna calitate a vietii. Topul este condus de orasul elvetian Zurich, potrivit unui raport realizat de Uniunea Europeana, potrivit Politico.eu citat de mediafax.Raportul are 112 pagini și se bazeaza pe rezultatele unui sondaj realizat…

- ”Anul 2023 a fost unul bun pentru bursele americane – indicele S&P500 a crescut cu 24,2%, chiar daca dobanzile au fost in crestere (titlurile de stat SUA pe 10 ani au ajuns in octombrie la 5%, pentru prima data dupa 16 ani), iar inflatia, desi in scadere, a ramas totusi mult peste media anilor anteriori.…