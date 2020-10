Sondaje: Bătălia la alegerile prezidențiale din Republica Moldova se dă din nou între Maia Sandu și Igor Dodon Republica Moldova iși alege președintele. La 1 noiembrie, cetațenii statului vecin sunt chemați la urne, pentru a-și alege președintele pentru urmatorii patru ani. In cursa pentru fotoliul de președinte sunt inscriși opt candidați, dar cele mai mari șane de caștig le au Maia Sandu și Igor Dodon, actualul președinte. Doar cinci procente ii despart pe cei doi, conform ultimului sondaj, niciunul nu are șanse sa caștige primul tur , așa ca disputa se va tranșa abia peste alte doua saptamani. Conform unui sondaj realizat de compania Date Inteligente, citat de Radio Europa Libera Moldova , ar fi vorba… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

