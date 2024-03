Dan Cristian Popescu, candidatul PSD pentru funcția de viceprimar al Capitalei. ”Acum mă interesează mai mult” Deputatul PSD Dan Cristian Popescu a fost propus miercuri in ședința de catre conducerea PSD pentru funcția de viceprimar al Capitalei. Dan Cristian Popescu, propus de PSD pentru funcția de viceprimar al Capitalei! Deși numele sau a fost vehiculat pentru a candida la Primaria Sectorului 2, iata ca acum se va arunca in lupta electorala pentru postul de viceprimar. Dan Cristian Popescu a fost propus pentru funcția de viceprimar al Capitalei Cristian Popescu a ieșit la scurt timp de la inceperea ședinței Consiliului Național al PSD și a declarat in fața jurnaliștilor ca a acceptat noua funcție propusa.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

