La un an de la inceperea razboiului in Ucraina, europenii sunt uniți in susținerea lor pentru Kiev. Insa aceasta unitate nu ar trebui sa fie luata drept sigura. Presiunile costului de trai, infrangerile armatei ucrainene pe campul de lupta și revenirea migrației ca subiect politic ar putea sa „dinamiteze” raspunsul unitar european la razboiul din Ucraina, potrivit unui raport bazat pe un sondaj paneuropean, publicat astazi de Consiliul European pentru Relații Externe (ECFR). Un nou raport bazat pe un sondaj ECFR cu zece țari europene participante (noua state membre UE și Marea Britanie) indica…