- Actualul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoana se mentine pe primul loc in intentiile de vot pentru alegerile prezidentiale, din postura de candidat independent, fiind in crestere usoara, si este urmat de Marcel Ciolacu - candidat PSD-PNL, George Simion, Elena Lasconi si Diana Sosoaca, releva…

