- Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a criticat raspunsul Occidentului la razboiul declansat de președintele Rusiei, Vladimir Putin in Ucraina. „Nu am invatat lectiile istoriei”, a declarat Rasmussen, cu trimitere la invazia din 2014 a Rusiei in Crimeea. „De fapt, nu ar fi trebuit…

- Premierul britanic Boris Johnson s-a adresat, marți, Parlamentului de la Kiev prin videoconferința, referindu-se, printre altele, la reacția lenta a Occidentului in 2014, cand Putin invada peninsula Crimeea, transmite BBC. ”Noi, prietenii voștri, trebuie sa fim umili cu privire la ce s-a intamplat in…

- Premierul Boris Johnson a recunoscut ca Occidentul a facut o greșeala pentu ca nu a ajutat Ucraina in 2014, cand Rusia a anexat peninsula Crimeea a țarii.„Noi, care suntem prietenii voștri, trebuie sa stam cu capul plecat cu privire la ceea ce s-a intamplat in 2014. Pentru ca Ucraina a fost invadata…

- Recent, am insoțit o delegație de activiști ai societații civile la Washington pentru a informa membrii Congresului cu privire la brutalitatea continua purtata de Rusia asupra Ucrainei. Dupa ce am vorbit cu Nancy Pelosi, am vazut ca ținea in mana niște margele de rugaciune daruite de un preot ucrainean…

- Krelinul respinge miercuri ideea unui schimb intre omul de afaceri ucrainean Viktor Medvenciuk, un apropiat al lui Vladimir Putin arestat in Ucraina, si prizonieri ucraineni detinuti in Rusia, o propunere a Kievuluui, relateaza AFP. "In privinta schimbului evocat cu atata ardoare si placere de catre…

- Zvonurile despre omul supranumit noul „Rasputin al Kremlinului”, fost consilier al lui Putin pentru Ucraina și regizorul ascensiunii sale nu mai contenesc. Fostul deputat rus, Ilia Ponomarev, susține ca Vladislav Surkov „a ajuns in arest la domiciliu”, acuzat ca ar fi furat fondurile alocate dupa anul…

- Președintele Volodimir Zelenski vrea sa-l dea rușilor la schimb pentru prizonieri ucraineni pe Viktor Medvedciuk – fost sef de cabinet pe vremea presedintului ucrainean pro-rus Leonid Kucima, cunoscut ca fiind un apropiat al lui Vladimir Putin. Este „important ca fortele noastre de securitate si fortele…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu a renuntat la dorinta sa de a pune stapanire pe toata Ucraina si razboiul risca sa dureze „luni, chiar ani”, a avertizat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, scrie Agerpres.„Nu avem indicii ca Putin a renuntat la ambitia sa de a controla toata Ucraina…