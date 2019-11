SONDAJ ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Rareş Bogdan: "Hai că se poate!" REZULTATE ALEGERI PREZIDENZIALE 2019. Peste 200.000 de romani au votat in tara, duminica, in de la prima ora. Marea surpriza este ca judetele care voteaza traditional cu PSD nu mai sunt pe primul loc ca prezenta. "Hai ca se poate", a fost recatia primvicepresedintelui PNL pe Facebook. Cele mai mari prezente la vot, in prima ora, s-au inregistrat in Brasov si Cluj, judete care au votat masiv cu Klaus Iohannis in turul intai. Imediat langa ele se afla Sibiu si Alba. Si Timisul este pe un loc fruntas. Judetele rosii (Teleorman, Dolj, Gorj, Giurgiu), care la alegerile precedente erau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Prezenta la vot la alegerile prezidentiale a fost, duminica, la nivel national, pana la ora 20,00, de 46,84%, potrivit site-ului Biroului Electoral Central (BEC). Numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, pana la ora 20,00, a fost de 8.534.072, dintre care 4.955.301 - in mediul urban…

- UPDATE 19.00 Prezenta la vot era de 45,08 la nivel national. Judetul cu cea mai mare prezenta la vot ramane Ilfov, unde la ora 19.00 prezenta a ajuns la 58,06. Biroul Electoral Central anunta ca prezenta la vot, in cadrul primului tur al alegerilor prezidentiale, pentru ora 19.00, este de 45,08%, comparativ…

- Prezenta la vot la alegerile prezidentiale a fost, duminica, la nivel national, pana la ora 17,00, de 37,93%, potrivit site-ului Biroului Electoral Central (BEC). Numarul total al alegatorilor care s-au prezentat la urne, pana la ora 17,00, a fost de 6.910.900, dintre care 3.979.928 - in mediul urban…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), in primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 15.00 au votat 29,21% din romanii din țara, numarul voturilor fiind de 5.321.324 . Județele fruntașe la prezența sunt Ilfov, Brașov, Cluj, Argeș, Sibiu. Județele codașe: Covasna, Satu Mare, Vaslui, Harghita,…

- Potrivit Biroului Electoral Central (BEC), in primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 14.00 au votat 25% din romanii din țara, numarul voturilor fiind de 4.555.343 . Județele fruntașe la prezența sunt Ilfov, Brașov, Cluj, Constanța, Sibiu. Județele codașe: Covasna, Satu Mare, Vaslui, Maramureș,…

