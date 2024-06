Campanie grosolană anti-Nicușor Dan

Se umflă campania de demolare a lui Nicușor Dan!?? Omul este un pericol pentru afacerile imobiliare și pentru cele din Primăria Bucureștilor. Trei televiziuni aparținînd sau aflate sub influența unor infractori duc „greul” acestei campanii. Una este Realitatea Plus, aflată sub bagheta fostilor deținuți Maricel Păcuraru și Miron… [citeste mai departe]