- Totuși, premierul Florin Cițu a menționat ca Executivul va lua masuri pentru ca majorarile de preturi la energie electrica si gaze sa nu afecteze populatia."Cu plafonarea preturilor e mai complicat. Suntem intr-o economie liberala. In Uniunea Europeana nu cred ca poti face asa ceva. Ne vom uita la toate…

- Reproșuri din tabara Cițu la adresa lui Ludovic Orban, dupa ce a declarat PNL nu are nicio datorie la președintele Klaus Iohannis, dimpotriva. Liberalul Virgil Popescu, ministrul Energiei, a luat poziție „Parteneriatul PNL cu presedintele Klaus Iohannis a fost si este unul de durata. Este regretabil…

- Blocul National Sindical (BNS) solicita Guvernului convocarea Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social (CNTDS) pentru a pregati masuri care sa diminueze efectul cresterii preturilor la energie asupra consumatorilor. "Cel mai probabil situatia din piata energiei este in continua evolutie,…

- Persoanale care vor sa intre in unitatile de alimentatie publica in localitatile cu o incidenta mai mare de COVID-19 din regiunea spaniola Galicia vor trebui sa aiba un asa-numit "pasaport Covid" incepand de sambata. Masura se aplica pentru prima data in Spania, dupa ce alte tari europene au adoptat-o…

- Spaniolii, care au fost printre cei mai afectati la debutul pandemiei de coronavirus, sunt in prezent printre cei mai dornici sa se vaccineze, potrivit datelor oficiale, citate de Reuters. Alte state incearca o serie de masuri pentru a-si incuraja populatia sa se vaccineze, de la stimulente financiare…

- ​Guvernul de la Budapesta, renumit pentru atitudinea sa ostila fata de imigranti, a decis sa relaxeze normele privitoare la muncitorii straini, în încercarea de a accelera revenirea economica din pandemie, transmite Bloomberg, citata de Agerpres.Budapesta va permite companiilor sa…

