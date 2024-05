Amazon discută cu Italia pentru a investi miliarde de euro în dezvoltarea serviciilor cloud – surse Discutiile intre parti cu privire la dimensiunea si locul investitiei sunt in desfasurare, potrivit surselor, una dintre ele spunand ca Amazon Web Service (AWS) are in vedere extinderea centrului sau actual din Milano sau construirea unuia nou. Atat AWS, cat si un purtator de cuvant al departamentului de tranzitie digitala al guvernului au refuzat sa comenteze. Un purtator de cuvant al Ministerului italian al Industriei nu a fost disponibil imediat pentru a comenta. AWS a lansat prima sa regiune cloud in Italia in 2020, ca parte a unui plan de investitii de 2 miliarde de euro (2,2 miliarde de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Startupul pentru inteligenta artificiala al lui Elon Musk, xAI, a atras 6 miliarde de dolari printr-o finantare din seria B, atingand o evaluare de 24 de miliarde de dolari, investitorii pariind mult pe competitori ai unor companii precum OpenAI in cursa pentru dezvoltarea AI, transmite Reuters. Runda…

- Gigantul tehnologic chinez a declarat ca a extins zona de disponibilitate a produselor sale de cloud computing in Mexic, pentru prima data, si ca va construi noi centre de date pe piete cheie, inclusiv Malaezia, Thailanda si Coreea de Sud, in urmatorii trei ani. ”Vrem sa avem… mai multe eforturi si…

- Cercetatorii si-au exprimat ingrijorarea ca continutul generat de inteligenta artificiala ar putea fi folosit pentru a interfera cu alegerile din SUA din aceasta toamna, iar TikTok se afla deja intr-un grup de 20 de companii de tehnologie care la inceputul acestui an au semnat un acord prin care se…

- Miscarea vine la scurt timp dupa ce o oferta de preluare separata, de 12 miliarde de euro de la BBVA, catre consiliul de administratie al Sabadell, a fost respinsa la inceputul saptamanii. Consiliul a declarat luni ca oferta initiala a BBVA ”subevalueaza in mod semnificativ” perspectivele de crestere…

- Actiunile Nvidia au scazut saptamana trecuta cu aproape 14% inregistrand cea mai mare scadere saptamanala din peste 19 luni, ajutand vanzatorii in lipsa sa obtina un profit de peste 3 miliarde de dolari. Tesla, ale carei actiuni au fost n acest an in urma grupului, a scazut, de asemenea, cu 14%, ceea…

- Shell face concedieri! Gigantul petrolier britanic Shell intenționeaza sa reduca cel puțin 20% din locurile de munca din echipa de tranzacții, intr-un efort de a reduce costurile, conform Bloomberg News . Personalul diviziei, care are cateva sute de angajați ce se ocupa de fuziuni și achiziții pentru…

- OpenAi a publicat e-mailurile trimise cu Elon Musk. Gestul acestora vine ca raspuns in urma acțiunilor legale inițiate de miliardar impotriva companiei ChatGPT, pe care o acuza ca s-a indepartat de la scopul inițial. Acțiunea legala inițiata de Elon Musk a starnit un val de reacții, mai ales, in contextul…

- Uniunea Europeana a amendat luni gigantul tehnologic Apple cu o amenda in valoare de 1,8 miliarde de euro (1,9 miliarde de dolari). Explicația acestei amenzi uriase? Compania ar fi favorizat in mod nedrept propriul serviciu de streaming de muzica in detrimentul rivalilor sai. „Comisia a constatat ca…