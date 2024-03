Stiri pe aceeasi tema

- "Razboiul din Ucraina ne-a facut sa constientizam si mai bine ca, pe termen mediu si lung, este esential sa ne indeplinim cat mai bine obiectivele principale ale politicii noastre energetice, si anume obtinerea unei independente energetice cat mai mari in contextul pietei integrate europene, prin cresterea…

- Deficitul guvernamental ajustat sezonier in Uniunea Europeana si zona euro a scazut in trimestrul al treilea al anului trecut pana la 2,8% din PIB, de la un nivel de 3% din PIB in trimestrul al doilea, iar cea mai mare reducere a fost inregistrata de Romania, potrivit cifrelor publicate luni de Eurostat.…

- In decembrie, rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a urcat la 3,4%, de la un nivel de 3,1% luna precedenta. Tarile membre UE cu cele mai ridicate rate ale inflatiei in decembrie au fost Cehia (7,6%), Romania (7%) si Slovacia (6,6%). La polul opus, tarile membre UE cu cele mai scazute rate anuale…

- Pretul locuintelor in Uniunea Europeana a inregistrat in trimestrul al treilea al anului trecut o crestere de 0,8% comparativ cu trimestrul al doilea, in conditiile in care nu mai putin de 18 state membre au inregistrat cresteri la acest capitol, arata datele publicate miercuri de Eurostat, potrivit…

- Pretul locuintelor in Uniunea Europeana a inregistrat in trimestrul al treilea al anului trecut o crestere de 0,8 comparativ cu trimestrul al doilea, in conditiile in care nu mai putin de 18 state membre au inregistrat cresteri la acest capitol, arata datele publicate miercuri de Eurostat, citate de…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi prelungirea plafonarii cu inca sase luni a politelor RCA la nivelul din februarie 2023, la care se adauga rata inflatiei de maximum 6,8%. „E o decizie importanta pentru ca Romania are un parc auto extrem de consistent. A plafonat pentru inca sase luni Executivul…

- Uniunea Europeana va extinde cu inca 12 luni plafonarea preturilor la gaze, ca o protectie contra unor posibile socuri ale preturilor la energie, dupa ce ministrii Energiei din UE au sprijinit planul.

- Uniunea Europeana va extinde cu inca 12 luni plafonarea preturilor la gaze, ca o protectie contra unor posibile socuri ale preturilor la energie, dupa ce ministrii Energiei din UE au sprijinit marti planul, transmite Reuters.