- Virusologii americani au descoperit ca razele ultraviolete puternice pot anihila in proportie de 90% virusul COVID-19 de pe suprafete, in doar 30 de minute. Coronavirusul ar fi acoperit de un strat protector care este distrus de razele ultraviolete.

- Renumit pictor, arhitect, sculptor și poet, Michelangelo Buonarroti a fost unul dintre cei mai buni artiști din toate timpurile. Cunoscut pentru tavanul pictat al Capelei Sixtine, dar și pentru sculptura Pieta la Roma și David la Florența, Michelangelo a scris și sute de poezii ramase și astazi in amintirea…

- Pandemia de COVID-19 i-a pus la grea incercare pe pacientii care depind de medicamente disponibile doar in strainatate. Este si cazul unui copil de sapte ani din Capitala, diagnosticat cu Sindromul Dravet, o forma rara si foarte grava de epilepsie.

- Medicii spitalului raional Cahul, care trateaza pacienții infectați de COVID-19, au primit Diploma de Onoare din partea președintelui Igor Dodon. Șeful statului se afla intr-o vizita de lucru in sudul țarii și a mers la spitalul raional, pentru a se documenta cu privire masurile intreprinse în vederea…

- Ministerul Sanatatii, Muncii si Protectiei Sociale a anunțat despre decesul medicului Gavril Boian, doctor habilitat in stiinte medicale si practician, șef al Catedrei de chirurgie, ortopedie și anesteziologie pediatrică „Natalia Gheorghiu”.

- Guvernul suedez și-a cerut scuze public pentru felul in care autoritațile au gestionat pandemia de coronavirus. Daca in urma cu ceva vreme, Suedia atragea laude datorita modului relaxat in care a tratat epidemia de COVID-19, acum oficialii se vad nevoiți sa iși linga ranile.

- Noua paramedici harghiteni se duc cu incredere pe frontul de lupta cu Coronavirusul de la Suceava.In aceste momente, noua paramedici SMURD din cadrul ISUHarghita sunt in drum spre Suceava, pentru a actiona pe frontul bucovinean, tot in prima linie, in sprijinul colegilor de la ISUSuceava. Acestia vor…

- Coronavirusul nu ține cont de nimeni și de nimic. Un tanar tata in varsta de doar 32 de ani a fost rapus de virusul ucigaș din China, lasandu-și in urma soția și copiii sfașiați de durere. Inainte sa moara, barbatul le-a scris un mesaj de adio sfașietor, mulțumindu-le pentru toate clipele de bucurie…