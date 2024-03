Stiri pe aceeasi tema

- Tuberculoza este una din cele mai proeminente probleme de sanatate publica, la nivel mondial. In fiecare zi, global, peste 4.300 de oameni pierd lupta cu aceasta boala. Tratarea acestei maladii a devenit mult mai eficienta, in ultimele decenii, insa TB ramane o boala grava, care afecteaza mai ales persoanele…

- Ce poate ascunde lipsa de aer. Explicațiile unui medic timișorean. Medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie "Victor Babeș" Timișoara atrag atenția asupra unei afecțiuni severe, pneumotoraxul, ce presupune o acumulare de aer...

- Este diagnosticul care țintuiește in loc și cel mai curajos om. Atunci cand ești fața in fața cu cancerul, totul se intampla foarte repede. Timpul este prețios iar acesta trebuie dramuit bine, intre sesiunile de citostatice, radioterapie, imunoterapie dar și intarirea gandirii și voinței de a lupta.…

- Sistemul medical din Romania se confrunta cu o problema care tinde sa devina critica, la inceputul anului 2024. Este vorba despre lipsa donatorilor cadaverici, care conduce la un numar mic de transplanturi de organe efectuate de cadrele medicale.

- Opt copii cu varste cuprinse intre 3 și 7 ani cu suspiciunea de botulism sunt internați la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Doi necesita monitorizare permanenta.Medicii spun ca, deocamdata, nu știu care a fost cauza infecției. „Copiii internați au fost simptomatici.…

- Semnal de alarma tras de medici pentru parinți: Nu mai utilizați substanțe de uz veterinar pe copiiPe langa fetita de trei ani care a fost spalata pe cap cu un insecticid extrem de puternic pentru uz veterinar, alți 11 copii au ajuns, in ultimele doua luni (decembrie 2023 - ianuarie 2024), la Spitalul…

- SEMNAL DE ALARMA! Medicii atrag atenția ca aceste schimbari bruște de temperatura sunt pericoloase pentru organism The post SEMNAL DE ALARMA! Medicii atrag atenția ca aceste schimbari bruște de temperatura sunt pericoloase pentru organism first appeared on Partener TV .

- Experții au constatat ca bauturile energizante sunt extrem de periculoase pentru copii și tineri și se cere interzicerea acestora.Consumul de bauturi energizante de catre copii și tineri prezinta mari riscuri pentru sanatate, ele putand produce anxietate, stres și chiar ganduri de sinucidere, afirma…