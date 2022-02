Stiri pe aceeasi tema

- Alte 3907 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 431 de cazuri in regiunea transnistreana, transmite Noi.md. Din numarul total de cazuri, 44 sint asociate cu contact in afara țarii: 14-Ucraina, 11-Rominia, 4-Germania, 3-Marea Britanie, 3-Slovenia,…

- Alte 1420 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 223 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 55 sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Rusia, Ucraina, Spania, Franța, Irlanda, Italia, Marea Britanie, SUA,…

- Alte 1420 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 223 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 55 sunt asociate cu contact in afara țarii: 9-Romania, 9-Rusia, 6-Ucraina, 5-Spania, 4-Franța, 4-Irlanda, 3-Italia, 4-Marea…

- Alte 1139 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 58 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 35 sunt asociate cu contact in afara țarii: 10-Romania, 6-Germania, 4-Marea Britanie, 3-Ucraina, 2-Spania, 2-Bulgaria, 2-Italia,…

- „O Classico” se joaca în optimile de finala ale Cupei Portugaliei la fotbal (se disputa într-o singura manșa). Duelul are loc joi, 23 decembrie, pe „Estadio do Dragao” din Porto, de la ora 22:45. Benfica nu a trecut de Porto în ultimele 6 derby-uri, indiferent…

- Centrul din Bucuresti este primul proiect de acest gen din Romania si va primi cursanti din toate tarile Europei Centrale si de Est. Academia este dedicata unui spectru larg de profesionisti din domeniul sanatatii, din spitale, clinici publice si private. “GE Healthcare a lansat la Bucuresti prima Academie…

- Echipele de handbal feminin ale Danemarcei si Spaniei sunt primele semifinaliste ale Campionatului Mondial, dupa ce au eliminat, marti, reprezentativele Braziliei, respectiv Germaniei. Romania a incheiat pe locul 13, conform news.ro Danemarca s-a impus in primul meci din sferturile de finala…

- Cea mai mare republica componenta a Rusiei este Yakutia. Se intinde pana in Cercul Arctic și este la fel de mare ca Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Spania, Suedia, Finlanda și Romania la un loc, dar cu o populație de doar 1 milion de oameni. In ultimul deceniu, retragerea gheții marine…