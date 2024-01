Șofer prins conducând cu 154 km/h este suspectat de consum de droguri Un șofer care a fost inregistrat de aparatul radar in timp ce conducea cu 154 de km/h este suspectat ca a consumat droguri. Incidentul a avut loc miercuri in județul Timiș. Potrivit Poliției, miercuri, in jurul orei 17:45, polițiștii Serviciului Rutier au depistat pe DN 6, un șofer care conducea un autoturism cu o viteza de peste 150 de km/h pe un sector de drum cu limita de viteza de 100 km/h, potrivit mediafax. Barbatul, in varsta de 30 de ani, a fost depistat de politisti cu ajutorul aparatului radar, in apropierea localitații Șuștra, conducand cu o viteza de 154 km/h. Totodata,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

