Stiri pe aceeasi tema

- La data de 24 februarie a.c., in jurul orei 17.30, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Mangalia – Biroul de Siguranța Rutiera au fost sesizați cu privire la faptul ca, in stațiunea Vama Veche, s-ar fi produs un accident de circulație (tamponare), iar unul dintre conducatorii auto ar fi parasit…

- Un sofer de 18 ani a fost depistat pozitiv la drugtest la un control in trafic, pe DN 72, pe raza comunei dambovitene Darmanesti, informeaza, luni, IPJ Dambovita, potrivit Agerpres. "Politistii din cadrul Politiei Municipiului Moreni au oprit pentru control, pe DN 72, in comuna Darmanesti, un autoturism…

- Polițiștii Serviciului Rutier au depistat miercuri, 24 ianuarie, in jurul orei 17:45, pe DN 6, un șofer ce conducea un autoturism cu o viteza de peste 150 de km/h pe un sector de drum cu limita de viteza de 100 km/h. „Barbatul, in varsta de 30 de ani, a fost depistat de politisti cu…

- Un barbat de 30 de ani s a ales cu dosar penal dupa ce ar fi fost depistat conducand sub influenta substantelor psihoactive cu o viteza de peste 150 km h, pe raza localitatii Sustra, judetul Timis. Potrivit IPJ Timis, politistii Serviciului Rutier au depistat pe drumul national DN 6 un sofer ce conducea…

- Astazi, in jurul orei 17:45, polițiștii Serviciului Rutier, au depistat pe DN 6, un șofer ce conducea un autoturism cu o viteza de peste 150 de km/h pe un sector de drum cu limita de viteza de 100 km/h. Barbatul, in varsta de 30 de ani, a fost depistat de politisti cu ajutorul aparatului radar, in apropierea…

- La data de 21 ianuarie 2024, in jurul orei 15:00, polițiștii Biroului Poliția Autostrazi A1 Ramnicu Valcea – Deva au depistat, la km 325, pe sensul spre Ramnicu Valcea, un autoturism inmatriculat in județul Sibiu, care circula cu viteza de 171 de kilometri/ora, in zona unde limita de viteza este de…

- Barbatul a fost depistat de polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci. Barbatul in varsta de 44 de ani din municipiul Targu Jiu, conducea un autoturism pe DN 67 Bumbești Pitic, din direcția Targu Jiu catre Ramnicu Valcea, cu viteza de 133 km/h, pe un sector de drum cu limita de viteza 50 km/h. Barbatul…

- La data de 30 noiembrie 2023, in jurul orei 00.10, politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Mihail Kogalniceanu Postul de Politie Mihail Kogalniceanu au identificat un barbat, de 22 de ani, care a condus un autoturism, pe DN 2A. La data de 30 noiembrie 2023, in jurul orei 00.10, politistii din…