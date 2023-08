Stiri pe aceeasi tema

- Ce pațești daca imprumuți autoturismul unei persoane fara permis de conducere. O femeie din Alba i-a dat mașina unui tanar ”șofer” O femeie din Alba s-a ales cu dosar penal dupa ce i-a incredințat autoturismul unui tanar din Sibiu, care nu avea permis de conducere. Mai mult, autoturismul avea numere…

- Sambata, in jurul orei 23.30, un tanar de 19 ani, din Falticeni, in timp ce conducea autoturismul pe strada Sucevei din Falticeni, din direcția Roman catre Suceava, a intrat in coliziune laterala cu autoturismul condus de catre o femeie de 44 ani din Iaslovaț. In urma producerii accidentului a rezultat…

- Un șofer a fost amendat pentru ca nu a oprit la bariera de la trecerea de la nivelul cu calea ferata de pe strada Fabricii de Zahar.Marți, 10 iulie, in jurul orei 07.40, polițiștii Biroului Rutier Cluj, aflați in cadrul activitaților derulate pentru siguranța traficului, au identificat pe strada Fabricii…

- Un baimarean de 48 de ani este cercetat pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere, fiind oprit ieri dimineața, de polițiștii rutieri baimareni, pe strada Mihai Eminescu din municipiu. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca, barbatul nu deține permis de conducere…

- La data de 1 iulie a.c., polițiștii din cadrul Secției nr.2 de Poliție Ploiești au fost sesizați de catre un tanar despre faptul ca in timp ce se deplasa cu autoturismul pe Bulevardul Republicii din municipiul Ploiești, un barbat s-ar fi urcat pe autoturismul acestuia, producandu-i avarii. In baza sesizarii,…

- Politistii din Olt au urmarit un sofer care nu a oprit la semnal, iar acesta a abandonat autoturismul la un moment dat si a fugit pe camp. Oamenii legii au stabilit ca barbatul nu are permis de conducere si era baut. Inspectoratul de Politie al Judetului Olt a transmis duminica, printr-un comunicat…

- Un tanar din județul Cluj este acum cercetat penal pentru conducerea fara permis a unui autoturism pe drumurile salajene. In data de 1 iunie, la ora 02.40, intre localitațile Rogna și Negreni, polițiștii au depistat și oprit in trafic un autoturism condus de un tanar de 19 ani, din comuna Cațcau, județul…

- La data de 18 mai a.c., in jurul orei 23.00, politisti din cadrul Politiei orasului Harsova au fost sesizati cu privire la faptul ca, pe strada Tabiei, s a produs un accident rutier tamponare . Politistii deplasati la fata locului au constatat ca un barbat, de 19 ani, ar fi condus un autoturism, pe…