Stiri pe aceeasi tema

- Fostul manager al Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iași, Gabriel Oprișanu, a dat in judecata Ministerul Sanatații in luna decembrie a anului trecut, dupa ce a fost dat afara in ianuarie 2020, pe vremea ministrului Victor Costache. Oprișanu, care a plecat și dupa o serie de scandaluri de la spitalul…

- Fostul manager al Institutului de Psihiatrie „Socola" din Iasi, Gabriel Oprisanu, a castigat un proces declansat la Cluj Napoca impotriva Ministerului Sanatatii, in urma caruia are de primit cel putin 400.000 de lei. Practic, Oprisanu a contestat in instanta faptul ca Victor Costache, fostul ministru…

- Peste jumatate dintre cladirile in care functioneaza spitalele aflate in subordinea directa a Ministerului Sanatatii sunt mai vechi de 60 de ani, unele dintre ele fiind construite acum mai bine de un secol. Cu toate acestea, in ultimii noua ani Ministerul a directionat 75% dintre fondurile investite…

- Peste jumatate dintre cladirile in care functioneaza spitalele aflate in subordinea directa a Ministerului Sanatatii sunt mai vechi de 60 de ani. Unele dintre ele sunt construite chiar acum mai bine de un secol. Cu toate acestea, in ultimii noua ani, ministerul a directionat trei sferturi din fondurile…

- „Din cele 12 obiective de investitii, anexa la bugetul aprobat al Ministerului Sanatatii in perioada 2014 – 2021, au fost finalizate doar sapte obiective, celelalte fiind in curs de realizare. Nu s-a construit nicio unitate sanitara noua cu paturi, cu exceptia reamenajarii Institutului Regional de Oncologie…

- Doua spitale din Iasi vor beneficia de modernizare cu fonduri prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR). Institutul Regional de Oncologie (IRO) si Institutul de Psihiatrie „Socola" sunt doua din cele 55 de unitati medicale din toata tara care au avut proiecte de finantare aprobate. In total,…

- Procurorii DNA au decis trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a lui Niculae Badalau, la data faptelor consilier in cadrul Curții de Conturi a Romaniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) din Iasi a finalizat ancheta cu privire la acuzatiile primite intr-un email anonim, conform caruia in corpul de cladire Winkler, Sectia 9 cronici, pacientii „sunt mancati de vii de plosnitele care sunt foarte multe". O echipa a DSP s-a deplasat la fata locului, a…