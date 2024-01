Stiri pe aceeasi tema

- Citigroup a anunțat ca va desființa 20.000 de locuri de munca in urmatorii doi ani, recunoscand un trimestru „clar dezamagitor”, marcat de taxe excepționale care au dus la o pierdere de 1,8 miliarde de dolari, scrie Reuters.

- Peste 67.900 locuri de munca sunt disponibile, in prezent, la nivel national, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin reteaua Eures Romania, 154 de posturi, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM

- Sezonul turistic de iarna aduce noi oportunitați de angajare in domeniu, in stațiunile montane și orașele mari.Un ospatar și o femeie de serviciu caștiga in medie 2.500 de lei net pe luna, un recepționist primește 2.700 de lei, in vreme ce un ajutor de bucatar ajunge la 3.000 de lei, arata datele Salario,…

- Peste 65.400 locuri de munca sunt disponibile, in prezent, la nivel national, in timp ce angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin reteaua Eures Romania, 248 de posturi, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). In privinta datelor centralizate pentru Romania,…

- Opt persoane au fost condamnate la inchisoare in Franta, in legatura cu moartea unor migranti vietnamezi in Marea Britanie, informeaza Rador Radio Romania.O instanta din Franta a dispus condamnarea la inchisoare a opt persoane, pentru implicarea lor in moartea a 39 migranti vietnamezi, gasiti intr-un…

