Șocant! Un bărbat și-a ucis soția în fața copiilor și a postat-o moartă la Story, pe Facebook Un barbat din Bistrița este suspectat ca și-a ucis soția de 33 de ani in fața copiilor, acasa, apoi a postat la Story, pe contul sau de Facebook, o poza cu ea moarta. Polițiștii sunt șocați de gravitatea faptelor. Barbatul de 34 de ani și-ar fi ucis soția sambata dupa-amiaza, dupa o cearta conjugala.

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

