Stiri pe aceeasi tema

- Olanda este in stare de soc, dupa ce un cunoscut jurnalist de investigatie, Peter R. de Vries, a fost impuscat in plina strada, marti seara, la Amsterdam. Atacul a avut loc in jurul orei 19.30. Peter R. de Vries, de 64 de ani, iesea de la o televiziune la care fusese invitat, cand asupra lui […] The…

- Un jurnalist olandez specializat in probleme de criminalistica si care fusese tinta unor amenintari cu moartea a fost grav ranit cu focuri de arma marti seara la Amsterdam, atac calificat drept "socant si de neconceput" de premierul Tarilor de Jos, informeaza miercuri AFP. "Atacul contra lui Peter R.de…

- Ziaristul Peter R. de Vrier iesea de la o televiziune la care fusese invitat, cand asupra lui s-au tras focuri de arma. Jurnalistul de 64 de ani investiga cazuri de criminali si de traficanti de droguri. Olanda...

- Politia a declarat intr-un comunicat ca un barbat a fost tinta unui atac armat, fara a-i preciza identitatea.Pe de alta parte, publicatia Parool a publicat o imagine de la locul crimei in care se vad mai multe persoane adunate in jurul unei persoane intinse la pamant. Ulterior a aparut și un scurt…

- Politia a declarat intr-un comunicat ca un barbat a fost tinta unui atac armat, fara a-i preciza identitatea.Pe de alta parte, publicatia Parool a publicat o imagine de la locul crimei in care se vad mai multe persoane adunate in jurul unei persoane intinse la pamant. Ulterior a aparut și un scurt…

- Un barbat despre care se crede ca ar fi reporterul olandez Peter R. de Vries a fost impuscat in strada, marti, la Amsterdam, a relatat publicatia locala Parool, indicand ca acesta a fost transportat la spital cu rani grave, potrivit Reuters.

- Un barbat despre care se crede ca ar fi reporterul olandez de investigații Peter R. de Vries a fost impușcat marți in strada, la Amsterdam, fiind transportat la spital cu rani grave, informeaza Agerpres , care citeaza Reuters. Poliția nu a facut precizari cu privire la identitatea victimei, insa publicația…

- Un barbat despre care se crede ca ar fi reporterul olandez Peter R. de Vries a fost impuscat in strada, marti, la Amsterdam, a relatat publicatia locala Parool, indicand ca acesta a fost transportat la spital cu rani grave, potrivit Reuters. Politia a declarat intr-un comunicat ca un barbat…