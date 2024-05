Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp in apropierea localitații Zimand Cuz. In evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme. Din primele informații exista o victima, incarcerata. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de stingere, o autospeciala…

- Accidentul a avut loc sambata dupa amiaza, pe DN 13, in judetul Mures, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal. La fata locului au fost trimisi salvatori din cadrul Detasamentului Targu Mures, cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare, o autospeciala de descarcerare, doua ambulante…

- Grav accident de circulație, duminica seara, pe unul dintre principalele bulevarde din Arad. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala pentru descarcerare și o autospeciala de intervenție, sprijiniți de o ambulanța SAJ. „In urma accidentului a rezultat…

- Accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, miercuri seara, pe calea Radnei din Arad. La fața locului au intervenit pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de intervenție și o ambulanța SMURD Terapie Intensiva Mobila, sprijiniți de o ambulanța SAJ. „In urma accidentului…

- Politistii de la Politiei Capitalei – Serviciul de Politie pentru Centrul Vechi au fost sesizati despre faptul ca o femeie ar fi fost agresata, duminica dimineata, in jurul orei 05.40. Ei s-au deplasat, de urgenta, la fata locului si au constatat ca este vorba despre o femeie, care se afla in stare…

- Un accident rutier a avut loc pe centura Ineului. Un șofer a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina pe camp. „Accident rutier in care a fost implicat un autoturism, pe centura orașului Ineu. Posibil doua persoane incarcerate. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Ineu cu o autospeciala…

- Un accident de circulație a avut loc in localitatea Caporal Alexa. In evenimentul rutier au fost implicate un autoturism și un autocamion. Un barbat a ajuns la spital. „Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de descarcerare, o autospeciala de intervenție și o ambulanța…