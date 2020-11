Soarta alegerilor americane depinde de cinci state! BIDEN are nevoie doar de NEVADA

Stiri pe aceeasi tema

- In acest moment in America sondajele s-au inchis in toata țara și rezultatele incep sa fie numarate. Incepand cu 3:15, ora locala, Joe Biden are 238 de voturi la Colegiul Electoral, iar Donald Trump are 213. Datele sunt facute baza proiecțiilor Associated Press. Trump vs Biden. Exit-pollul alegerilor…

- Candidatul democrat la președinția SUA, Joe Biden, a caștigat Arizona, potrivit Fox News, citat de Sputnik France. Dupa numararea a 73% din voturi, el a obținut 53,6% din voturi impotriva 45,1% pentru Donald Trump. Arizona are 11 electori majori. Pana in prezent, Bill Clinton este singurul…

- Presedintele la final de mandat Donald Trump este dat invingator in statul Indiana din nordul SUA, potrivit canalelor de televiziune CNN si NBC, relateaza AFP. Reuters difuzeaza aceeasi informatie, citand Edison Research. Aceasta victorie anticipata i-ar asigura 11 electori.…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca este deja "imunizat" contra COVID-19, la noua zile dupa propriul anunț conform caruia a fost testat pozitiv și cu trei saptamani inaintea alegerilor prezidențiale din SUA."Se pare ca sunt imunizat, poate pentru o perioada lunga, poate pentru o perioada…

- Confruntarea nu s-a ridicat la nivelul mizei, iar Statele Unite resimt o anumita amaraciune la o zi dupa prima dezbatere intre Donald Trump si Joe Biden, cu 35 de zile inainte de alegerile prezidentiale, in contextul in care opozitia celor doi s-a rezumat la o lunga serie de invective si atacuri,…

- Prima dezbatere televizata intre candidatii republican si democrat la alegerile prezidentiale din Statele Unite, marcata de insulte si intreruperi, a fost caracterizata de marea parte a presei internationale drept „un dezastru”, in timp ce postul Fox News, din partea caruia Chris Wallace a fost moderatorul…

- Cursa electorala din Statele Unite este mai stransa decat par sa indice sondajele de opinie la nivel national, arata sondaje Reuters/Ipsos in state cheie, conform unor rezultate anuntate saptamana aceasta. Sondajele efectuate online in sase state la inceputul lui septembrie arata ca presedintele in…

