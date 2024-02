Stiri pe aceeasi tema

- EXCLUSIV… Vremea Noua a intrat in posesia unor probe noi, care pot schimba cursul dosarului instrumentat de procurorii DNA la Poliția Locala Barlad, unde este vizat directorul instituției, Vasile Chelaru, acuzat ca din dispoziția sa s-au anulat sute de procese verbale de contravenție. Reporterii ziarului…

- Daca vreți sa va dați cu sania intr-un cadru feeric, zi și noapte, sunteți invitați la partia de saniuș din Rediu. Un om de afaceri local, Elvis Iulian Mocanu, a amenjat o partie de saniuș spre bucuria atat a celor mici, cat și a adulților. Partia este luminata .de zeci de faclii și becuri, astfel […]…

- Daca vreți sa va dați cu sania intr-un cadru feeric, zi și noapte, sunteți invitați la partia de saniuș din Rediu. Un om de afaceri local, Elvis Iulian Mocanu, a amenjat o partie de saniuș spre bucuria atat a celor mici, cat și a adulților. Partia este luminata .de zeci de faclii și becuri, astfel […]…

- RUȘINICA… Primaria Vaslui ar trebui sa fie un exemplu pentru cetațenii orașului in ceea ce privește propria gospodarire și sa le arate cum ar trebui sa procedeze cu lucrarile de sezon. Pe pagina de Facebook a instituției, cei responsabili cu comunicarea chiar au postat un mesaj in urma cu trei zile,…

- PERICOL… Un baiat in varsta de 9 ani, din municipiul Vaslui a ajuns la spital, dupa ce trotuarul pe care se deplasa s-a surpat, brusc, sub el, și a cazut in groapa. Incidentul s-a petrecut joi, in apropiere de Piața Traian, mai exact pe trotuarul din fața magazinului Big. Mersul pe jos in Vaslui […]…

- Incepand de astazi, deputatul Adrian Solomon este, oficial, urmașul lui Dumitru Buzatu la scaunul de președinte al Organizației județene PSD Vaslui. “In ședința Consiliului Politic Național al PSD de astazi, 10 decembrie, domnul deputat Adrian Solomon, președintele Comisiei pentru munca, familie și…

- UPDATE 2: Primarul orașului Murgeni, Eduard Cazacu, a venit de urgența la unitatea spitaliceasa. Acesta a aflat de la reporterii Vremea Noua despre nenorocirea din spital! „Sunt alaturi de directorul spitalului și impreuna am luat decizia sa nu se mai consume nici macar apa din spital! Au fost ridicate…

- UPDATE 2: Primarul orașului Murgeni, Eduard Cazacu, a venit de urgența la unitatea spitaliceasa. Acesta a aflat de la reporterii Vremea Noua despre nenorocirea din spital! „Sunt alaturi de directorul spitalului și impreuna am luat decizia sa nu se mai consume nici macar apa din spital! Au fost ridicate…