Presedintele clubului FC U Craiova 1848, Adrian Gigi Mititelu, fiul finantatorului Adrian Mititelu, a fost amendat de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal cu suma de 10.000 de lei, in urma sedintei sale de miercuri.

AFC UTA Arad a fost amendat cu suma de 16.875 de lei de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, in sedinta sa de miercuri, din cauza incidentelor produse la meciul cu Rapid.

Clubul Academica Clinceni a fost penalizat cu patru puncte de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal, miercuri, din cauza neachitarii datoriilor catre fostii sai jucatori Cristian Gavra si Aurelian Paun, potrivit site-ului LPF.

Presedintii cluburilor FCSB si Rapid, Valeriu Argaseala si Daniel Niculae, au fost alesi, marti, ca membri in Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Fotbal, in urma retragerii din cursa a reprezentantului clubului Universitatea Craiova, Ovidiu Costesin.

Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat, miercuri, clubul Academica Clinceni cu scaderea a inca doua puncte in clasamentul play-out-ului Ligii I, ca urmare a neachitarii restantelor salariale catre fostul sau jucator Cristian Gavra.

Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat clubul FC U Craiova 1948 cu o amenda de 60.000 de lei in urma incidentelor produse la meciul cu CS Universitatea Craiova, in baza art. 82.2 si 3.a si c, raportat la art. 83.2.d din Regulamentul Disciplinar, conform Agerpres.

Clubul UTA Arad a fost sanctionat, miercuri, de Comisia de Disciplina a Federatiei Romane de Fotbal cu penalitate sportiva de 11.250 de lei, in urma incidentelor de la partida cu Dinamo Bucuresti, scor 0-0, din cadrul etapei a 26-a a Ligii I, conform Agerpres.

Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a sanctionat, miercuri, clubul Academica Clinceni cu penalitate financiara in valoare de 10.000 de lei in urma unei sesizari facute de clubul Farul Constanta, informeaza Agerpres.