Slobozia: Explozie la un bloc din zona Feroviarul Pompierii din Slobozia intervin in acest moment in zona Feroviarul din oraș dupa ce un apartament situat intr-un bloc din apropierea garii a explodat. Deocamdata nu se cunoaște cauza exacta a deflagrației. Victimele au fost transportate la spital Din primele informații se pare ca trei persoane, care se aflau in momentul deflagrației in imobil, au fost ranite. Victimele au fost transportate la Spitalul Județean de Urgența Slobozia și primesc ingrijiri medicale. Militarii ISU au asigurat zona și vor incerca sa evacueze și ceilalți locatari ai respectivului bloc. La fața locului s-au deplasat... Citeste articolul mai departe pe independentonline.ro…

