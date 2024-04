Gorj: Un bărbat a căzut cu un ATV într-un râu Gorj: Un barbat a cazut cu un ATV intr-un rau Pompierii au fost solicitați sambata sa intervina pentru salvarea unei persoane care a cazut cu ATV-ul in raul Șușița pe raza comunei Stanești.Este vorba despre un barbat in varsta de 38 de ani care a fost preluat de catre echipajele medicale in stare de conștienta, cooperant, ulterior fiind transportat la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu pentru investigații medicale suplimentare. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

