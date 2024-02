Gorj: Spitalul Județean a scos la concurs trei posturi de medic la ATI Secția ATI II din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu are nevoie urgenta de medici specialiști. Conducerea unitații medicale a scos la concurs trei posturi care sunt vacante in momentul de fața. Sunt disponibile trei posturi cu norma intreaga de medic specialist in specialitatea Anestezie, Terapie Intensiva la Secția ATI II. Concursul pentru ocuparea posturilor vacante va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Pana in data de 14 februarie se pot depune dosarele de catre candidații care indeplinesc toate condițiile din anunțul publicat pe siteul Spitalului… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

