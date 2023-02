Stiri pe aceeasi tema

- EXOSPACE, trupa fondata in cadrul Voltaj Academy, lanseaza primul single din cariera: „Marte”. Compusa de catre Marian Razvan Mircescu alaturi de Gabriel Țuruica, Nori Maria Tramarin, Iustin Andrei Ștefanescu, Maria-Ingrid Tanase și Bogdan Cristina Feraru, piesa „Marte” este despre iubire, dar și despre…

- EXOSPACE, trupa fondata in cadrul Voltaj Academy, lanseaza primul single din cariera: „Marte”. Compusa de catre Marian Razvan Mircescu alaturi de Gabriel Țuruica, Nori Maria Tramarin, Iustin Andrei Ștefanescu, Maria-Ingrid Tanase și Bogdan Cristina Feraru, piesa „Marte” este despre iubire, dar și despre…

- In luna dedicata iubirii, ZU TV revine cu a treia editie a campaniei LOVE FESTIVAL, o initiativa care s-a bucurat de mare succes in randul telespectatorilor. Cu doua editii care au insumat 173 de castigatori, peste 24.000 de inscrisi și premii de peste 10

- Ieri, 13 ianuarie, The Mono Jacks a lansat noul single „Undeva”. O piesa modern rock mid-tempo ce culmineaza intr-un wall of sound captivant, „Undeva” vorbește despre framantarile fiecaruia dintre noi și cautarea unui sens. Piesa este disponibila pe toate platformele de streaming, iar la ora 17:00 va…

- Rae Sremmurd a lansat single-ul “Torpedo”. Insoțita de un videoclip, piesa prezinta fara efort fluxurile melodice ale lui Swae Lee și Slim Jxmmi. Swae dezlanțuie refrenul captivant al melodiei. Un amestec perfect de stapanire și ireverența, noul single captivant ii gasește pe nativii din Tupelo creand…

- Lana Del Rey anunța noul album și lanseaza single-ul „Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd”. Noul proiect urmeaza succesul recent al albumelor „Blue Banisters” și „Chemtrails Over The Country Club”, care au fost lansate anul trecut. Materialul discografic va fi lansat pe 10 martie 2023,…

- Melodia este compusa de Alexandru Anghel si Vlad Andrinoiu. Lalalove, este o melodie de dragoste ce apartine genului muzical pop-dance cu multe influente orientale. Regia videoclipului apartine echipei lui Silviu Mindroc, avand o poveste de dragoste imbracata cu multa senzualiatate si delicatete. “Imi…

- Alternosfera, trupa de rock alternativ fondata la Chisinau, lanseaza single-ul "Bonjour Madame", primul de viitorul album al formatiei, vineri, in club Quantic, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…